Президент ФК "Урал": организация матчей ЧМ в Екатеринбурге была одной из лучших в стране

На "Екатеринбург-Арене" прошли четыре матча группового этапа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Организация четырех матчей группового этапа чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге была одной из лучших в стране. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов.

На "Екатеринбург-Арене" прошли четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай - 0:1 (15 июня), Франция - Перу - 1:0 (21 июня), Япония - Сенегал - 2:2 (24 июня) и Мексика - Швеция - 0:3 (27 июня).

"Матчи в Екатеринбурге прошли очень хорошо, все они были интересными. Я был и на других стадионах, организация в Екатеринбурге была одной из самых лучших, если не лучшей. У нас все было прекрасно организовано - потоки болельщиков, выходы со стадиона, все было очень здорово, так что я считаю, что мы были одними из лучших", - сказал Иванов.

Реконструкция стадиона в Екатеринбурге началась в 2015 году и завершилась в конце декабря 2017 года. Первым тестовым матчем на арене стала встреча 24-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Рубином" (1:1), которая прошла 1 апреля. Вместимость стадиона во время чемпионата мира составила 35 тыс. человек. После завершения турнира она будет снижена до 23 тыс. человек

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.