историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
10 июля, 09:00
Матч Россия - Хорватия стал самым рейтинговым спортивным событием на украинском ТВ
Ближайшие матчи
10 июля, 21:00
Полуфинал
ФранцияБельгия
11 июля, 21:00
Полуфинал
ХорватияАнглия
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
L61L62
расписание всех игр
По данным телеканала "Интер", эта игра - лидер не только среди матчей ЧМ-2018, она также побила рекорд телепросмотра футбольных поединков ЧМ-2014

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Матч Россия-Хорватия на чемпионате мира по футболу, который проходит в РФ, стал абсолютным лидером просмотра на украинском телеканале "Интер". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба канала.

Смотрите также
Сборная России уступила хорватам в 1/4 финала ЧМ-2018 и завершила выступление на турнире

"Абсолютным лидером просмотра на нынешнем чемпионате стал матч Россия-Хорватия: доля поединка по аудитории "18+" составила 26% по всей Украине и 31,4% в городах [с населением] от 50 тыс. [человек]. По целевой аудитории 18-54 [лет] в крупных городах матч собрал долю 30,6%, оторвавшись от ближайшего конкурента более чем в два раза", - сказано в сообщении.

Более того, по данным телеканала, эта игра - лидер не только среди матчей ЧМ-2018, она также побила рекорд телепросмотра футбольных поединков ЧМ-2014, который состоялся в Бразилии. Матч Россия-Хорватия также стал самым рейтинговым спортивным событием с начала года на украинском ТВ в крупных городах.

Как отмечает пресс-служба, телевизионные трансляции матчей 1/4 финала чемпионата мира по футболу (Швеция-Англия) и (Россия-Хорватия) 6 и 7 июля на телеканале "Интер" по числу просмотров превысили все остальные программы в своих слотах. В целом футбольные события четвертьфинала ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 8,6 млн человек.

Еще один матч между сборными Швеции и Англии также лидировал в своем слоте. Этот поединок за выход в полуфинал собрал у экранов телевизоров 21% зрителей старше 18 лет в целом по Украине, в крупных городах - 23,3%. Сборная Англии одержала победу над Швецией со счетом 2:0. Телеканал "Интер" приобрел эксклюзивные права на весь пакет для трансляции футбольного чемпионата мира 2018 года и стал единственным телеканалом на Украине, который покажет все матчи мирового первенства.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
ФК "Урал" планирует заключить договор аренды "Екатеринбург-Арены"
10 июля, 09:23
Президент ФК "Урал": организация матчей ЧМ в Екатеринбурге была одной из лучших в стране
10 июля, 09:14
Около 10 тыс. английских болельщиков приедут в Москву в преддверии полуфинала ЧМ-2018
10 июля, 02:03
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
10 июля, 00:56
Что ждет гостей ЧМ в Петербурге 10 июля
10 июля, 00:08
Сборные Франции и Бельгии сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу
10 июля, 00:03
Дзагоев: коллектив сборной России на ЧМ-2018 держался, как кулак
9 июля, 23:32
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White