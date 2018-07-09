Все стадионы, строящиеся к ЧМ-2022, будут сданы в эксплуатацию в 2021 году

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Строящиеся к чемпионату мира по футболу в Катаре стадионы будут сданы в эксплуатацию в 2021 году. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года по футболу (глава оргкомитета турнира) Хасан аль-Тавади.

"Строительство стадионов, заявленных к чемпионату мира 2022 года, идет согласно графику и даже с небольшим опережением, - отметил аль-Тавади. - В прошлом году мы открыли стадион "Халифа", который уже активно используется для проведения различных соревнований. В декабре будут введены в эксплуатацию стадионы "Аль-Вакра" и "Аль-Бэйт", на которых будут проходить игры национального чемпионата, а также матч за Суперкубок Катара. На сегодняшний день могу заверить, что все стадионы, строящиеся к мировому первенству, будут сданы в 2021 году".

Стадион "Аль-Вакра", по задумке дизайнеров, будет выполнен в стиле традиционной арабской лодки и посвящен мореплавателям Персидского залива. Вместимость арены составит 40 тыс. зрителей. Стадион примет матчи группового этапа, а также игры 1/8 финала и 1/4 финала чемпионата мира. Арена "Аль-Бэйт" будет рассчитана на 60 тыс. зрителей и выполнена в форме традиционного арабского шатра. Стадион примет матчи группового этапа, игру 1/8 финала и полуфинал.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.