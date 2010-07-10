До этого их число на матчах мирового первенства не превышало 3 тыс.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии ожидает, что около 10 тыс. английских болельщиков приедут в Москву, где в среду пройдет полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между командами Англии и Хорватии. Об этом сообщает издание Telegraph.

Отмечается, что до этого ни на одном матче мирового первенства число болельщиков сборной Англии не превышало 3 тыс.

До начала турнира в английских СМИ вышло большое количество материалов, в которых поклонников сборной Англии предостерегали от поездок в Россию.

Сборная Англии впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира. Игра Хорватия - Англия пройдет на стадионе "Лужники", начало - 21:00 мск.