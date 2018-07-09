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10 июля, 00:56
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
Домагой Вида
© Петр Ковалев/ТАСС
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Во вторник состоится первый полуфинальный матч турнира между сборными Франции и Бельгии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. История скандального видеоролика, на котором игрок сборной Хорватии Домагой Вида крикнул "Слава Украине!", завершилась тем, что футболист принес извинения, а член делегации национальной сборной Огнен Вукоевич, который стал соавтором провокации, был отчислен решением национальной федерации. Участники первого полуфинального матча чемпионата мира сборные Франции и Бельгии оценили свои шансы на выход в решающую игру турнира.

Заключительная неделя чемпионата мира началась со старой темы - обсуждения поступка Виды и Вукоевича, которые попали под шквал критики за то, что после победы над сборной России в четвертьфинале турнира записали видеоролик, на котором разделили радость с Украиной, где они несколько лет играли в составе киевского "Динамо".

Такой поступок игрока и члена делегации хорватской сборной расценили как провокацию, учитывая непростые отношения России и Украины. Еще в воскресенье Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение Виде за неспортивное поведение, а в понедельник санкции последовали и со стороны Хорватского футбольного союза, который лишил Вукоевича аккредитации чемпионата мира, принеся извинения перед российской общественностью за его поступок. В понедельник вечером появилась информация, что ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков.

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Оба участника скандала принесли извинения за свое поведение, хотя ранее и отмечали, что не имели злого умысла, записывая видеоролик.

Эту историю попытались затронуть и на пресс-конференции с участием нападающего сборной Хорватии Марио Манджукича, однако пресс-атташе национальной федерации заявил, что после публикации официального заявления организации обсуждать поведение представителей сборной больше смысла не имеет.

Говоря о полуфинальном матче с англичанами, который пройдет в среду, Манджукич отметил, что у обеих команд равные шансы на успех. "Мы не боимся сборную Англии", - заявил игрок "Ювентуса".

Бельгийцы и французы уверены в своих силах

Сборные Франции и Бельгии свой полуфинальный матч сыграют уже во вторник. По этой причине их представители приняли участие в традиционных предматчевых пресс- конференциях. Главный тренер французов Дидье Дешам не стал скромничать, заявив, что у его команды есть отличные шансы выиграть не только в полуфинале, но и завоевать главный трофей.

По его словам, все футболисты сборной готовы сыграть в предстоящем матче, травмированных в команде нет. "Да, мы хорошо знаем соперников, но и они отлично знают нас, вряд ли это можно назвать чьим-то преимуществом. У бельгийцев очень атакующая команда, она показывала это на протяжение всего чемпионата. В матче с бразильцами футболисты продемонстрировали, что могут играть в защите, а могут и насытить середину поля, но основная угроза - это их атака", - сказал Дешам.

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Верит в победу на чемпионате мира и полузащитник бельгийской сборной Кевин Де Брюйне. "Я уверен, что у нас очень хорошая и молодая команда. На словах нельзя стать чемпионом, нам придется на поле доказывать, что мы достойны победы. Но я знаю, что мы способны выиграть", - заявил футболист.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заметил, что команду во встрече с французами ждет серьезное испытание. Не менее сложное, чем в четвертьфинальном матче, где им удалось одолеть бразильцев.

Оба полуфинала начнутся в 21:00 мск, французы сыграют с бельгийцами 10 июля в Санкт-Петербурге, а англичане и хорваты встретятся на следующий день в московских "Лужниках".

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