Что ждет гостей ЧМ в Петербурге 10 июля

В Музее петербургского авангарда откроется выставка почтовых карточек времен Первой мировой войны, а в Мариинском театре покажут балет "Жизель" с восстановленной хореографией Мариуса Петипа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Балет "Жизель" к 200-летию Мариуса Петипа и открытие выставки почтовых карточек времен Первой мировой войны смогут посетить гости чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге во вторник. Главным же спортивным событием дня станет матч полуфинала мирового первенства между сборными Бельгии и Франции.

"В годы Первой мировой войны иллюстрированная почтовая карточка вместе с газетами, журналами, плакатами, лубочными картинками встала "под ружье" военной пропаганды. Ее несомненными преимуществами были соединение изображения и текста, легкость "прочтения" визуальных образов даже малограмотными слоями населения, а также массовость, невысокая стоимость, оперативность, универсальность в доставке", - отметили организаторы выставки в Музее петербургского авангарда.

Посетители увидят открытки России, Франции, Великобритании, Германии и Австро-Венгрии из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В их числе - сувенирные и поздравительные карточки с использованием традиционных образов национального героя, врага, союзника, сестры милосердия, а также с фотохроникой сражений и портретами военачальников.

В Мариинском театре вечером во вторник в рамках празднования 200-й годовщины со дня рождения Мариуса Петипа покажут спектакль "Жизель" с восстановленной хореографией выдающегося балетмейстера. Главные партии исполнят Екатерина Осмолкина, Владимир Шкляров, Иван Оскорбин и Екатерина Чебыкина.

Матч полуфинала чемпионата между сборными Бельгии и Франции начнется на стадионе "Санкт-Петербург" в 21:00 мск. На следующий день в "Лужниках" в полуфинале встретятся англичане и хорваты. Петербург также примет матч за третье место (14 июля в 17:00 мск), а в "Лужниках" состоится финал мирового первенства (15 июля в 18:00 мск). Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.