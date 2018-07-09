Сборные Франции и Бельгии сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу

Встреча состоится во вторник в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Сборные Франции и Бельгии сыграют во вторник в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Бельгийцы могут впервые в своей истории выйти в финал, тогда как их соперники намерены повторить успех 1998 и 2006 годов.

Матч между двумя западноевропейскими командами многими специалистами называется "скрытым финалом", учитывая, что именно сборные Франции и Бельгии из оставшихся на турнире участников показывают наиболее содержательный футбол. Французы и бельгийцы одержали по две победы в основное время в плей-офф нынешнего турнира, отправив домой серьезных претендентов из Латинской Америки - команды Аргентины, Уругвая и Бразилии. Бельгийцы остаются единственной командой на турнире, которая одержала пять побед в основное время.

Чемпионы мира 1998 года и финалисты 2006 года из Франции играют в атлетичный футбол, в четвертьфинале подопечные Дидье Дешама не предоставили шансов соперникам из Уругвая (2:0), сыграв надежно у своих ворот и использовав свои моменты. Обладая сильнейшим на турнире трио Килиан Мбаппе - Антуан Гризманн - Оливье Жиру, сборная Франции опасна как на контратаках, так и при позиционном нападении.

Бельгийцы одержали пять побед в пяти матчах

Сборная Бельгии показала на чемпионате мира настоящий характер, который вкупе с классом игроков и поставленной скоростной игрой делает команду реальным претендентом на первый в истории страны чемпионский титул. Бельгийцы лишь раз пробились в четверку лучших команд - в 1986 году, когда "Красные дьяволы" уступили во встрече за третье место как раз французам - 2:4 в дополнительное время.

В 2014 году сборная Бельгии дошла до четвертьфинала, где уступила аргентинцам, однако в России под руководством испанца Роберто Мартинеса в 1/4 финала победила считавшуюся главным фаворитом команду Бразилии - 2:1. Бельгийцы проявили стойкость в концовке, сдержав натиск Неймара и компании, хотя во втором тайме контратакующая игра у команды не получалась.

Мартинес при этом серьезно изменил расстановку своих футболистов, оставив схему 3-5-2. Удачным ходом стал перевод в атаку Кевина Де Брюйне, при этом мощный форвард Ромелу Лукаку отправился на правый фланг. В матче с французами Мартинесу вновь придется делать перестановки - дисквалифицирован игрок правой бровки Тома Мёнье, которого может заменить опытный Томас Вермален. Не исключено, сборная Бельгии сыграет с четырьмя центральными защитниками - направо может отправиться Тоби Алдервейрелд, либо поменяет фланг Насер Шадли, а в состав вернется Янник Феррейра Карраско.

Сам Мартинес раскрывать тайну не стал. "Сборная Франции многим похожа на бразильцев. В их составе множество индивидуально сильных футболистов, с этой сборной надо действовать на пределе сил весь матч, так что может быть даже хорошо, что после бразильцев мы встречаемся с французской командой", - заявил Мартинес.

Дешам опасается бельгийских атак

Бельгийцы забили на нынешнем турнире 14 мячей, французы - девять, при этом по пропущенным мячам почти равенство - 5:4. Не лучшим образом команды сыграли в обороне в матчах 1/8 финала, когда сборная Франции пропустила три мяча от аргентинцев (хотя забила четыре), а бельгийцам пришлось отыгрывать два мяча в матче с командой Японии, что им удалось - 3:2. При этом вратари команд Тибо Куртуа и Уго Льорис реабилитировались прекрасной игрой в четвертьфиналах.

"В матче с бразильцами бельгийская команда показала, что умеет играть в защите, может насытить середину поля, но основная угроза - это их атака", - сказал Дешам, который проведет 11-й матч во главе сборной Франции на чемпионатах мира и опередит Мишеля Идальго и Раймона Доменека. Идальго выиграл чемпионат Европы, Доменек вывел французов в финал чемпионата мира - 2006, Дешам же имеет возможность первым в истории страны выиграть чемпионат мира и как футболист, и как тренер.

"Сейчас у нас есть реальный шанс стать чемпионами мира. Мы отдадим все силы, чтобы добиться этого", - сказал Дешам.

Анри заставил бельгийцев поверить в себя

Помощником главного тренера сборной Бельгии является Тьерри Анри - знаменитый в прошлом французский форвард, чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000 года, как и Дешам, который действовал в середине поля. По словам Мартинеса, Анри приносит огромную пользу, помогая футболистам чувствовать себя уверенно. "У нас молодая команда, а Тьерри знает, как выигрывать чемпионат мира, в отличие от бельгийцев. Он очень важный член нашего тренерского штаба, раньше нам очень не хватало такого человека", - заявил испанский специалист.

У сборных Бельгии и Франции давнее соседское соперничество, где южане пока имеют преимущество по титулам, а "Красные дьяволы" - по личным встречам. Команды сыграли между собой 73 матча, из которых бельгийцы выиграли 30 при 24 поражениях. Первая игра состоялась в Брюсселе еще в 1904 году и завершилась вничью - 3:3.

На крупных турнирах сборные Бельгии и Франции играли лишь трижды, и каждый раз побеждали французы. Помимо "бронзового" матча в 1986 году, они обыграли северных соседей на двух домашних турнирах - чемпионате мира 1938 года (3:1) и Евро-1984 (5:0).

Полуфинальный матч пройдет на стадионе "Санкт- Петербург", начало - 21:00 мск, главным арбитром назначен Андрес Кунья из Уругвая. На этом турнире он уже обслуживал матч с участием французов - на групповой стадии против австралийцев (2:1), при помощи видеоассистентов назначив пенальти, принесший "трехцветным" победу.

Во втором полуфинале 11 июля в Москве на стадионе "Лужники" сыграют команды Хорватии и Англии. Матч за третье место состоится в Санкт-Петербурге 14 июля, финал - 15 июля в "Лужниках".