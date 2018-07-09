СМИ: Сампаоли продолжит тренировать сборную Аргентины по футболу

На чемпионате мира сборная Аргентины дошла до стадии 1/8 финала, где уступила команде Франции со счетом 3:4

ТАСС, 9 июля. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли сохранит свой пост, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира в России. Об этом сообщает издание Ole.

В понедельник наставник встретился с президентом Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапией. Несмотря на желание руководства отправить Сампаоли в отставку, после личного разговора специалист сохранил свой пост. Таким образом, AFA не будет выплачивать неустойку тренеру в размере около $8 млн. Главной задачей Сампаоли на данный момент является выбор новых специалистов в тренерский штаб и игроков на замену завершившим карьеру в сборной Хавьеру Маскерано и Лукасу Билье.