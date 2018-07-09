Полиция попросила фанатов больше не устраивать беспорядки в Лондоне во время игр ЧМ-2018

После четвертьфинального матча мирового первенства между англичанами и сборной Швеции (2:0) в Лондоне было зафиксировано 226 случаев нарушения правопорядка

ТАСС, 9 июля. Полиция Лондона попросила футбольных болельщиков не устраивать беспорядки в столице Великобритании после полуфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии. Об этом сообщает агентство Reuters.

После четвертьфинального матча мирового первенства между англичанами и сборной Швеции (2:0) в Лондоне было зафиксировано 226 случаев нарушения правопорядка, которые были связаны с проведением футбольного матча. Болельщики прыгали на припаркованных машинах и портили городское имущество. Отдельная группа фанатов устроила погром в шведском магазине IKEA, болельщики прыгали на кроватях и портили мебель.