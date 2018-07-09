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9 июля, 21:59
ФИФА оштрафовала Вукоевича за неспортивное поведение после матча ЧМ с россиянами
Огнен Вукоевич и Домагой Вида (слева направо)
© KAMIL KRZACZYNSKI/EPA
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После матча сборных Хорватии и России появилось видео, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул "Слава Украине!", а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине

ТАСС, 9 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать члена делегации национальной сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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После субботнего матча, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул "Слава Украине!", а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.

Позднее Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из состава команды на турнир, он принес извинения за инцидент. Виде ФИФА вынесла предупреждение.

Отмечается, что ФИФА при вынесении решения приняла во внимание тот факт, что Вукоевич принес извинение за произошедшее, а Хорватский футбольный союз своевременно принял меры и лишил Вукоевича аккредитации.
Чемпионат мира завершится 15 июля.

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