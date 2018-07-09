Российские болельщики исполнили исландскую народную песню "Через Спрейнгисандюр"

Видеоролик стал ответом исландским поклонникам футбола, которые спели "Калинку" незадолго до начала чемпионата мира

ТАСС, 9 июля. Российские болельщики записали видео, где они исполняют исландскую народную песню под названием "Á Sprengisandi" (Через Спрейнгисандюр). Видеоролик, размещенный на YouTube, стал ответом исландским поклонникам футбола, которые спели "Калинку" незадолго до начала чемпионата мира.

На видео люди, одетые в форму сборной России по футболу, сначала смотрят запись с исполнением "Калинки", а затем, встав в две шеренги, поют "Через Спрейнгисандюр". Песня исполняется на двух языках – русском и исландском.