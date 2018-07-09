Дворкович: чемпионат мира по футболу изменил образ России во всем мире

Председатель оргкомитета "Россия-2018" отметил, что Россия показала всему миру свою открытость и гостеприимство

"Говоря о наследии чемпионата мира, я бы выделил три вещи. Во-первых, это инфраструктура, это очень важно, особенно для детского футбола. Около 70 новых тренировочных площадок на всей европейской территории России будут использоваться для тренировок детей. Во-вторых, это наша способность организовывать - волонтеры, безопасность", - сказал Дворкович, подчеркнув, что Россия знает, как организовывать крупные мероприятия.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мировое первенство по футболу изменило образ России во всем мире. Об этом журналистам сказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

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"В-третьих, мы показали всему миру нашу открытость и наше гостеприимство. И это не было сделано специально для чемпионата мира, мы нас самом деле такие. Мы изменили образ России в глазах мира. Это очень важно", - добавил Дворкович.

В полуфиналах чемпионата мира французы сыграют с бельгийцами 10 июля в Санкт-Петербурге, а англичане и хорваты встретятся на следующий день в московских "Лужниках". Затем в Петербурге пройдет матч за третье место (14 июля), а "Лужники" примут финал мирового первенства (15 июля).

Россия доказала, что может принимать крупные спортивные соревнования

По словам Дворковича, на примере чемпионата мира Россия в очередной раз сумела доказать, что способна успешно организовывать крупные спортивные соревнования.

"У нас пройдет зимняя Универсиада в 2019 году в Красноярске. Еще через год Санкт-Петербург примет матчи чемпионата Европы. Россия продолжит принимать крупные спортивные соревнования. Мы знаем, как организовывать большие мероприятия, и международные организации знают, что мы можем делать это", - сказал Дворкович.

"Что касается летних Игр, то они расписаны по 2028 год. Мы оценим ситуацию в ближайшие пару лет и примем решение, пока говорить рано. В любом случае решение останется за президентом страны и правительством, не за мной", - добавил он.

Летние Олимпийские игры в 2020 году пройдут в Токио, в 2024 году - в Париже, в 2028 году - в Лос-Анджелесе.