Турецкий судья Чакыр обслужит полуфинальный матч ЧМ-2018 Хорватия - Англия

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром обслужит полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Ассистентами Чакыра будут Бахаттин Дуран и Тарик Онгюн. Резервным судьей назначен Бьорн Кейперс из Нидерландов, резервным ассистентом - его соотечественник Сандер ван Рукел.
Полуфинальный матч между сборными Хорватии и Англии пройдет 11 июля на московском стадионе "Лужники". Начало встречи - 21:00 мск.