Турецкий судья Чакыр обслужит полуфинальный матч ЧМ-2018 Хорватия - Англия

Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники" 11 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром обслужит полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.