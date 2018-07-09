Дворкович убежден, что оставшиеся матчи ЧМ-2018 будут организованы отлично

На данный момент состоялись 60 матчей чемпионата мира из 64

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович выразил уверенность, что оставшиеся четыре матча чемпионата мира по футболу будут организованы отлично. Об этом он сказал журналистам.

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В полуфиналах чемпионата мира французы сыграют с бельгийцами 10 июля в Санкт-Петербурге, а англичане и хорваты встретятся на следующий день в московских "Лужниках". Затем в Петербурге пройдет матч за третье место (14 июля), а "Лужники" примут финал мирового первенства (15 июля).

"Еще четыре игры осталось, я уверен, что все организовано будет отлично, как и в прошлых 60 матчах", - сказал Дворкович.