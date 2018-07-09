Дворкович уверен, что Хорватский футбольный союз принял необходимое решение по Вукоевичу

Председатель оргкомитета "Россия-2018" выразил увереноость, что "хорватским партнерам виднее, что произошло"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович уверен, что Хорватский футбольный союз принял необходимое решение, отстранив члена делегации национальной сборной Огнена Вукоевича от чемпионата мира. Об этом Дворкович сказал журналистам.

После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник хорватской сборной Домагой Вида крикнул "Слава Украине!", а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине. Вида играл за киевское "Динамо" с 2013 по 2018 год, Вукоевич представлял клуб с 2008 по 2015 год, а сейчас работает в нем скаутом. Международная федерация футбола вынесла предупреждение Виде.