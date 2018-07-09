Дворкович: сборная России заслуживает оценки "отлично" за выступление на ЧМ-2018

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сборная России заслуживает отличной оценки по итогам выступления на домашнем чемпионате мира по футболу. Об этом журналистам сказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.
В субботу в Сочи сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала и завершила выступление на турнире. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.
"Я переживал, сердце выпрыгивало. На трибунах мы делали все возможное, чтобы гнать команду вперед. Игроки выкладывались на поле на все 100%, и моя оценка - отлично", - сказал Дворкович.
"Было бы отлично с плюсом, если бы продвинулись дальше, но все равно - отлично. Я уверен, что мы имеем все возможности успешно выступить на Евро-2020. Но надо не забывать, что залог успеха - развитие детского футбола и далее", - добавил Дворкович.