Дворкович: сборная России заслуживает оценки "отлично" за выступление на ЧМ-2018

В субботу в Сочи сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала и завершила выступление на турнире

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сборная России заслуживает отличной оценки по итогам выступления на домашнем чемпионате мира по футболу. Об этом журналистам сказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. В субботу в Сочи сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала и завершила выступление на турнире. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты - 4:3.

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