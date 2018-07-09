Тренер: полуфинал ЧМ против французов станет серьезным испытанием для сборной Бельгии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Полуфинальный матч чемпионата мира против сборной Франции является уникальным моментом для Бельгии и станет серьезным испытанием для национальной команды. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Полуфинал между сборными Франции и Бельгии пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.
"Для всей нашей команды, для всей Бельгии настал уникальный момент, особый случай, - сказал Мартинес. - Вообще, это уникальная возможность для нашего футбола добиться великого результата, к которому мы шли последние 15 лет. Встретиться с Францией в полуфинале - это серьезное испытание, но его надо пройти, чтобы оказаться в финале".
"У игроков, которые собраны в нашей сборной, есть особое умение перестраиваться по ходу матча. Вы это видели в последние 20 минут матча с японцами, видели в игре с бразильцами, - сказал Мартинес. - Вообще, сборная Франции многим похожа на бразильцев. В их составе множество индивидуально сильных футболистов, с этой сборной надо действовать на пределе сил весь матч, так что может быть даже хорошо, что после бразильцев мы встречаемся с французской командой".
Мартинес также отметил входящего в его штаб бывшего форварда сборной Франции Тьерри Анри: "Он принес в нашу сборную то, чего не было: опыт побед на крупных турнирах и спокойствие. Он знает, что такое выигрывать чемпионат мира, и эти знания очень помогают ребятам. Он был недостающим паззлом в нашей сборной".
Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Москве.