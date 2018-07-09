Тренер: полуфинал ЧМ против французов станет серьезным испытанием для сборной Бельгии

Полуфинал между сборными Франции и Бельгии пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Полуфинальный матч чемпионата мира против сборной Франции является уникальным моментом для Бельгии и станет серьезным испытанием для национальной команды. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Полуфинал между сборными Франции и Бельгии пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.

"Для всей нашей команды, для всей Бельгии настал уникальный момент, особый случай, - сказал Мартинес. - Вообще, это уникальная возможность для нашего футбола добиться великого результата, к которому мы шли последние 15 лет. Встретиться с Францией в полуфинале - это серьезное испытание, но его надо пройти, чтобы оказаться в финале".