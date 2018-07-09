Памела Андерсон посетит полуфинал ЧМ-2018 Франция-Бельгия

51-летняя актриса является подруга защитника французской команды Адиля

В пятницу сборная Франции обыграла команду Уругвая в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 2:0.

ТАСС, 9 июля. Подруга защитника сборной Франции по футболу Адиля Рами американская актриса Памела Андерсон посетит полуфинальный матч чемпионата мира с командой Бельгии. Об этом сообщает французское издание Closer .

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Отмечается, что 51-летняя актриса прилетит на самолете вместе с родственниками других французских футболистов, для которых Федерация футбола Франции арендует самолет.

Памела Андерсон получила широкую известность после роли в сериале "Спасатели Малибу". Актриса начала сниматься в сериале с 1992 года. В последний раз Андерсон появилась на экранах в 2017 году в киноверсии сериала, в которой она исполнила роль самой себя.

Матч между сборными Франции и Бельгии состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.