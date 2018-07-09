Врсалько, Ловрен и Субашич пропускают тренировку сборной Хорватии перед полуфиналом ЧМ

Матч между сборными Хорватии и Англии состоится 11 июля на московском стадионе "Лужники"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Защитники сборной Хорватии Шиме Врсалько и Деян Ловрен, а также основной вратарь команды Даниел Субашич пропускают тренировку команды перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу с англичанами, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Врсалько был заменен в первом дополнительном тайме четвертьфинального матча со сборной России (2:2, 4:3 по пенальти). Субашичу по ходу встречи врачи неоднократно оказывали помощь, однако он смог доиграть матч до конца.