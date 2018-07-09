Кевин Де Брюйне: сборная Бельгии по футболу способна выиграть чемпионат мира

Полуфинал между сборными Франции и Бельгии пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии способна выиграть чемпионат мира по футболу 2018 года, у нее есть все необходимое для этого. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил полузащитник бельгийцев Кевин Де Брюйне.

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"Я очень взволнован и с нетерпением жду предстоящую игру, - сказал Де Брюйне. - Я уверен, что у нас очень хорошая и молодая команда. На словах нельзя стать чемпионом, нам придется на поле доказывать, что мы достойны победы. Но я знаю, что мы способны выиграть".

"Это такой турнир, который проводится раз в четыре года. У тебя не так много шансов сыграть на таком уровне и проявить себя. Поэтому каждый игрок будет максимально мотивирован и заряжен в игре против французов", - добавил полузащитник.

Де Брюйне отметил роль тренера Роберто Мартинеса в прогрессе сборной Бельгии. "Команда играет 7-8 лет вместе, но Мартинес нас сумел объединить, сплотить, заразить идеей, что мы способны выиграть чемпионат мира", - подчеркнул 27-летний футболист.

Матч между сборными Франции и Бельгии начнется в 21:00 мск.