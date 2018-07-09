Манджукич: футболист сборной Хорватии Модрич заслуживает стать лучшим игроком ЧМ-2018

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич на чемпионате мира в России отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами

Сборная Хорватии на групповой стадии чемпионата мира одержала победы над сборными Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). В 1/8 финала хорваты переиграли датчан (1:1, 3:2 по пенальти), а в 1/4 российскую сборную (2:2, 4:3 по пенальти). В полуфинале хорваты сыграют с англичанами 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич заслуживает получить приз лучшему футболисту по итогам чемпионата мира. Такое мнение на пресс-конференции высказал нападающий хорватской команды Марио Манджукич.

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"Я знаю Модрича очень хорошо, он наш капитан и лидер, ведет нас за собой. Все авансы, которые ему выдает пресса, являются абсолютно заслуженными. Он должен получить приз лучшему игроку турнира. Но сейчас мы сосредоточены на сборной и на командной игре, а не на индивидуальных призах", - сказал Манджукич.

Модрич на чемпионате мира в России отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.