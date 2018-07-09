Дворкович сыграл в футбол с волонтерами ЧМ-2018 на Красной площади

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович принял участие в матче волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра состоялась в Парке футбола на Красной площади.
В матче, который проходил в смешанных составах, также приняли участие бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, бывший нападающий сборной Бразилии Жулио Баптиста, а также бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин.
"Сегодня мы все хотим сказать большое спасибо волонтерам! Вы сделали все, чтобы сделать этот чемпионат мира поистине великолепным! Вы всегда делаете все с улыбкой и открытым сердцем. Вы большие молодцы, продолжайте в том же духе", - сказал Дворкович перед началом матча.
Ранее в понедельник волонтерский центр в "Лужниках" посетила генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура.