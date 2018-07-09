Дворкович сыграл в футбол с волонтерами ЧМ-2018 на Красной площади

Ранее в понедельник волонтерский центр в "Лужниках" посетила генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович принял участие в матче волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра состоялась в Парке футбола на Красной площади.

В матче, который проходил в смешанных составах, также приняли участие бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, бывший нападающий сборной Бразилии Жулио Баптиста, а также бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин.