Манджукич: шансы в полуфинальном матче ЧМ между сборными Хорватии и Англии равны

Матч между сборными Хорватии и Англии состоится в среду на московском стадионе "Лужники"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сборные Англии и Хорватии имеют равные шансы на выход в финал чемпионата мира по футболу в России. Такое мнение на пресс-конференции высказал нападающий хорватской сборной Марио Манджукич.

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Сборная Хорватии на групповой стадии чемпионата мира одержала победы над сборными Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). В 1/8 финала хорваты переиграли датчан (1:1, 3:2 - по пенальти), а в 1/4 финала - российскую сборную (2:2, 4:3 - по пенальти).

"У нас много хороших игроков, как опытных, так и молодых. Шансы в полуфинале равны. Мы не боимся сборную Англии. Обе команды заслужили играть в полуфинале чемпионата мира", - считает Манджукич.

Нападающий отметил, что хорватская сборная не чувствует напряжения перед полуфинальным матчем. "Наибольшее давление мы ощущали перед игрой 1/8 финала с датчанами. Сейчас мы просто получаем удовольствие от того, что находимся здесь. Мы не думаем о том, что можем выйти в финал, а просто концентрируемся на матче с англичанами", - рассказал Манджукич.

В составе сборной Англии хорватский форвард выделил 24-летнего вратаря Джордана Пикфорда, признанного лучшим игроком четвертьфинальной встречи со шведами (2:0). "Пикфорд на этом турнире показывает очень хорошую игру. Он уже давно продемонстрировал всем свой потенциал. Думаю, что его ждет долгое светлое будущее", - подытожил игрок.

Матч между сборными Хорватии и Англии состоится в среду на московском стадионе "Лужники".