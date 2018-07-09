Сборная Бельгии по футболу прибыла в Санкт-Петербург на полуфинал ЧМ против французов

Встреча состоится 10 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.