Сборная Бельгии по футболу прибыла в Санкт-Петербург на полуфинал ЧМ против французов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.
✔— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 9 июля 2018 г.
привет [privet] = Hi #StPetersburg #REDTOGETHER#WorldCup
#FRABEL pic.twitter.com/wzDDiFbNIj
В пятницу сборная Бельгии обыграла бразильцев в четвертьфинальном матче со счетом 2:1.
В полуфинале первенства соперником бельгийцев будет команда Франции. Встреча пройдет 10 июля на стадионе "Санкт- Петербург", игра начнется в 21:00 мск.