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9 июля, 18:00
Минспорт предлагает включить положения о развитии футбола в госпрограмму по спорту
Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года Adidas Telstar 18
© Станислав Красильников/ТАСС
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Подпрограмма разработана с учетом Общенациональной стратегии развития футбола на период до 2030 года, которая была утверждена приказом Минспорта в сентябре 2017 года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министерство спорта внесло проект постановления о внесении изменений в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта" и предложило включить в нее подпрограмму "Развитие футбола в Российской Федерации". Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Подпрограмма разработана с учетом Общенациональной стратегии развития футбола на период до 2030 года, которая была утверждена приказом Минспорта в сентябре 2017 года и проектом Концепции наследия чемпионата мира по футболу. Целью подпрограммы станет создание условий для удовлетворения имеющихся потребностей населения в занятиях футболом.

Задачи подпрограммы называются следующие: укрепление и модернизация материально-технической базы для футбольных занятий, совершенствование условий для развития детско- юношеского и женского футбола. В рамках развития и модернизации инфраструктуры планируется осуществить мероприятия по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период объектов чемпионата мира 2018 года. В частности, требуется адаптировать и обеспечить эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок, а также создать федеральный центр подготовки сборных по футболу, который предположительно будет располагаться в Москве.

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Создание центра, по замыслу Минспорта, станет продолжением таких инициатив, как подготовка тренеров, внедрение современных методик подготовки юных футболистов. Федеральный центр станет местом круглогодичной подготовки футболистов сборных всех возрастов, реализации образовательных программ, проведения всероссийских и международных турниров. Предполагается, что строительство центра будет осуществлено с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

По второму пункту подпрограммы предлагается создание материально-технических условий для обеспечения функционирования женских футбольных клубов и решение таких проблемных вопросов, как недостаток финансирования при проведении игр чемпионата страны, транспортные расходы, расходы на аренду сооружений и закупку инвентаря, а также слабое финансирование в предсезонный период.

В тексте законопроекта отмечается, что объем финансирования подпрограммы будет уточнен после принятия федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: обеспечение эффективного использования в постсоревновательный период объектов спортивной инфраструктуры чемпионата мира; создание федерального центра подготовки сборных; создание 30 детских футбольных центров; увеличение количества субъектов Российской Федерации, в которых футбол включен в число базовых видов спорта до 73 единиц в 2023 году; увеличение количества женских футбольных клубов высшего и 1 дивизиона до 56 единиц в 2023 году; увеличение численности спортсменов разрядников и спортсменов высшего спортивного мастерства (от 1 разряда до мастера спорта) до 5907 человек в 2023 году.

Наследие ЧМ-2018

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Во многих городах арены были построены специально для турнира. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству спорта подготовить до 21 июля проект концепции использования спортивных объектов после чемпионата мира. По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, которой было поручено обеспечить координацию этой работы, стадионы будут использоваться для развития детского спорта, а также для проведения культурно-массовых мероприятий.

Президент России Владимир Путин проведет совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО "Оргкомитет "Россия-2018", оно состоится 20 июля в Калининграде. На заседание приглашен главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В субботу в Сочи сборная России в четвертьфинале чемпионата мира уступила хорватам в серии пенальти со счетом 3:4, основное время матча завершилось со счетом 1:1, а дополнительное - 2:2. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом сборной России за всю историю выступлений на чемпионатах мира. На групповом этапе турнира российская команда заняла второе место, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала россияне выиграли у испанцев (1:1, 4:3 по пенальти).

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