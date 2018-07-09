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9 июля, 17:48
Кураньи заявил, что сборная России произвела на него наибольшее впечатление на ЧМ
Кевин Кураньи
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, в котором уступила хорватам в серии послематчевых пенальти

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Германии и московского "Динамо" Кевин Кураньи заявил, что игра российской команды произвела на него наибольшее впечатление во время чемпионата мира по футболу. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной Суперкубку легенд, который пройдет 10, 12 и 13 июля во Дворце спорта "Мегаспорт".

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, в котором уступила хорватам в серии послематчевых пенальти.

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"На этом турнире многие команды произвели на меня большое впечатление, но больше всего - российская сборная. Мало кто верил, что Россия сможет показать такой замечательный футбол и дойти до четвертьфинала. Ее игра доставила огромное удовольствие болельщикам", - сказал Кураньи.

Он считает, что сборная Хорватии сумеет обыграть в полуфинале англичан и в главном матче турнира ее соперником будет команда Франции.

"Что же касается сборной Германии, которая не сумела выйти из группы, то на родине все очень недовольны результатом, ведь наша команда была действующим чемпионом мира. Считается, что игрокам не хватало мотивации, поэтому многое не получилось", - заметил он.

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