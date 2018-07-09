Кураньи заявил, что сборная России произвела на него наибольшее впечатление на ЧМ

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, в котором уступила хорватам в серии послематчевых пенальти

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Германии и московского "Динамо" Кевин Кураньи заявил, что игра российской команды произвела на него наибольшее впечатление во время чемпионата мира по футболу. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной Суперкубку легенд, который пройдет 10, 12 и 13 июля во Дворце спорта "Мегаспорт". Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, в котором уступила хорватам в серии послематчевых пенальти.

Смотрите также От молитв до чуда на футбольном поле: как менялись высказывания о сборной России на ЧМ