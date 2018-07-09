Дешам: основная сила сборной Бельгии на ЧМ-2018 заключается в атаке

Сборные Франции и Бельгии сыграют между собой в полуфинале чемпионата мира во вторник

Сборные Франции и Бельгии сыграют между собой в полуфинале чемпионата мира во вторник.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Основная сила сборной Бельгии по футболу заключается в нападении, но знание соперника не дает ни одной команде преимущества перед матчем чемпионата мира 2018 года. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер команды Франции Дидье Дешам.

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"Да, мы хорошо знаем соперников, но и они отлично знают нас. Вряд ли это можно назвать чьим-то преимуществом. У бельгийцев очень атакующая команда, она показывала это на протяжение всего чемпионата. В матче с бразильцами команда показала, что может играть и в защите, и может насытить середину поля, но основная угроза - это их атака", - сказал Дешам.

Он подчеркнул, что вся команда готова к предстоящей игре и в составе нет травмированных. "Мы дали отдых четырем игрокам, чтобы они были в лучшей форме завтра", - сообщил тренер.

Анри будет противостоять родине

Дешам отметил, что игра получится непростой для Тьерри Анри, который ранее выступал за французскую команду, а теперь входит в тренерский штаб команды Бельгии.

"Я хорошо знаю Анри, мы вместе играли в сборной, его карьера развивалась на моих глазах. Для него предстоящий матч будет непростым, ведь он будет противостоять своей родине. Что он будет чувствовать? Это надо спросить Тьерри, но я буду очень рад его видеть", - сказал Дешам.

Анри в составе сборной Франции становился чемпионом мира в 1998 года, чемпионом Европы - 2000, а также побеждал на Кубке конфедераций 2003 года. Он завершил профессиональную карьеру в 2014 году. С 2016 года бывший футболист работает ассистентом главного тренера команды Бельгии.

Дешам подчеркнул, что вся команда готова к предстоящей игре и в составе нет травмированных. "Мы дали отдых четырем игрокам, чтобы они были в лучшей форме завтра", - сообщил тренер.

Дешам становился чемпионом мира в качестве игрока в 1998 году и имеет возможность повторить успех в роли главного тренера. "Я пока что принадлежу к гораздо менее эксклюзивному кругу, в котором собраны лишь игроки - победители чемпионата мира. Вот когда я добьюсь этого достижения как тренер, тогда смогу сказать о том, что я чувствую и как себя ощущаю", - добавил тренер.

Матч чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии пройдет на стадионе "Санкт-Петербург". Начало в 21:00 мск. Финал турнира пройдет на московском стадионе "Лужники" 15 июля.