Льорис: сердце Анри будет разрываться во время матча ЧМ между французами и бельгийцами

Сборные Франции и Бельгии сыграют между собой в полуфинале чемпионата мира во вторник, чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Тьерри Анри входит в тренерский штаб команды Бельгии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сердце бывшего нападающего сборной Франции по футболу Тьерри Анри будет разрываться о время матча чемпионата мира против команды Бельгии. Такое мнение на пресс-конференции высказал вратарь французской команды Уго Льорис.

Сборные Франции и Бельгии сыграют между собой в полуфинале чемпионата мира во вторник. Анри входит в тренерский штаб команды Бельгии.

"Удивительно смотреть на Анри в Бельгии, но это его карьера. Думаю, у него сердце будет разрываться на два, он оставил большую отметку в нашем футболе, но завтра он сделает все, чтобы помочь своей команде", - сказал Льорис.