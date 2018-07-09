Льорис: сердце Анри будет разрываться во время матча ЧМ между французами и бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сердце бывшего нападающего сборной Франции по футболу Тьерри Анри будет разрываться о время матча чемпионата мира против команды Бельгии. Такое мнение на пресс-конференции высказал вратарь французской команды Уго Льорис.
Сборные Франции и Бельгии сыграют между собой в полуфинале чемпионата мира во вторник. Анри входит в тренерский штаб команды Бельгии.
"Удивительно смотреть на Анри в Бельгии, но это его карьера. Думаю, у него сердце будет разрываться на два, он оставил большую отметку в нашем футболе, но завтра он сделает все, чтобы помочь своей команде", - сказал Льорис.
"Завтра будет много великих игроков, поэтому будет великолепный матч. Нужно сыграть хорошо, ведь мы хотим пройти дальше. Мы понимаем, что сейчас все труднее и труднее, но у нас есть опытные игроки, для всех нас это будет очень важный матч. Это полуфинал чемпионата мира, невероятная возможность, которой мы должны воспользоваться", - отметил вратарь.
Анри в составе сборной Франции становился чемпионом мира в 1998 года, чемпионом Европы - 2000, а также побеждал на Кубке конфедераций 2003 года. Он завершил профессиональную карьеру в 2014 году. С 2016 года бывший футболист работает ассистентом главного тренера команды Бельгии.
Матч между сборными Франции и Бельгии пройдет на стадионе "Санкт-Петербург". Начало в 21:00 мск.