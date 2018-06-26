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9 июля, 20:36
Чем похожи сборные Франции и России по футболу на ЧМ-2018
Игроки сборной Франции
© Станислав Красильников/ТАСС
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ТАСС предлагает по-новому взглянуть на французскую команду перед ее участием в полуфинале с бельгийцами

Сборные Франции и Бельгии 10 июля в Санкт-Петербурге разыграют первую путевку в финал мирового первенства. Российская команда уже выбыла из борьбы, уступив в четвертьфинале хорватам. При этом сравнение хозяев чемпионата мира с французской сборной может показаться абсурдным лишь на первый взгляд — на деле эти две команды во многом схожи.

Безусловно, французы на данный момент сильнее российской команды как по статусу, так и по текущей форме. На турнир в Россию команда Дидье Дешама приехала одним из главных претендентов на титул — серебряным призером домашнего чемпионата Европы, одной из самых молодых и талантливых команд, в составе которой собраны звездные Поль Погба, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и еще ряд чуть менее раскрученных, но не менее качественных игроков. Так, центральный защитник Рафаэль Варан, пусть ему всего 25 лет, успел уже четыре раза выиграть Лигу чемпионов с мадридским "Реалом".

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Основными игроками в топовых клубах являются Самюэль Умтити ("Барселона"), Н’Голо Канте ("Челси") и Оливье Жиру ("Арсенал"). Свои амбиции команда подтвердила в отборочном турнире, лишь раз проиграв в группе с крепкими шведами, которые дошли до четвертьфинала чемпионата мира, голландцами и болгарами. К началу турнира французы занимали седьмое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Свой статус Синие (прозвище сборной Франции) доказывают уже на турнире. Пусть и с некоторыми проблемами в игре, французы выиграли группу с австралийцами (2:1), перуанцами (1:0) и датчанами (0:0), а в плей-офф уже переиграли других фаворитов — аргентинцев (4:3) и уругвайцев (2:1), которым россияне проиграли на турнире с разгромным счетом (0:3).

Тем не менее футбольные власти Франции и тренерский штаб сборной страны решали и решают вопросы, во многом схожие с теми, которые вставали перед россиянами, которые уступили в четвертьфинале хорватам.

Завышенные ожидания

Футбольным властям Франции, как и российским, старались снижать завышенные ожидания перед турниром. Российская и французская футбольные общественности одинаково требовательны, в этом два народа очень похожи. Многие россияне, естественно, хотели успешного выступления команды на первом домашнем чемпионате мира, и их не смущало, что команда провалила Евро-2016 и не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций, пусть и показав хорошую самоотдачу. Российские футбольные власти перед турниром объявили, что будут удовлетворены первым в истории выходом команды в плей-офф мирового первенства, дальше не заглядывая. 

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Франция в этом году широко празднует первую в истории страны победу на мировом первенстве, добытую на домашнем турнире 20 лет назад, и, естественно, сравнивает нынешнюю команду с той. Опять же, россыпь талантливых игроков вкупе с уже завоеванным ей серебром домашнего Евро эти ожидания продолжают подогревать.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ за пару дней до старта команды на турнире в России неожиданно для собравшихся на подмосковной базе в Истре журналистов заявил, что команда выполнит задачу на турнир, если дойдет до четвертьфинала, то есть покажет такой же результат, что и на турнире четырехлетней давности в Бразилии. То есть федерация признала, что не ожидает от команды шага вперед, пусть и будет очень счастлива, если такой произойдет.

Еще раньше федерация продлила контракт с Дидье Дешамом, который на турнире в России стал рекордсменом среди тренеров по количеству матчей во главе сборной Франции. На пресс-конференции в Истре Ле Граэ вновь подчеркнул, что планы федерации на спортивный результат связаны прежде всего с мировым первенством в Катаре в 2022 году.

Можно поверить, что Ле Граэ не лукавил, заявляя о задаче команды, потому что проблемы у французской сборной есть.

Отсутствие настоящих лидеров

Проблема, которую французы признают единогласно — простые болельщики, журналисты чемпионы мира и Европы (в частности, Марсель Десайи, Лилиан Тюрам, Кристиан Дюгарри, Франк Лебеф, Эммануэль Пети). Признает и сама команда. "Конечно, у нас есть лидеры на поле и вне его, есть Уго [Льорис], есть Блез [Матюиди], есть Стев [Стивен Манданда], в конце концов, каждый человек — личность. Но у нас раньше был другой большой лидер сборной, я говорю о Патрисе Эвра, который является лидером и на поле, и вне его. Так что нам не хватает именно такого человека, который совмещает в себе оба варианта", — не стал скрывать от журналистов на пресс-конференции в Истре Погба.

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Эвра вел за собой команду на домашнем Евро, но не вызывается в сборную после того, как в ноябре 2017 года позволил себе ударить оскорбившего его болельщика во время матча "Марселя".

Лидеры французской и российской команд проявляют себя на поле, но вне его — невозмутимые молчуны, от которых не приходится ждать зажигательной речи в раздевалке. У обеих команд под первым номером в этом списке идут к тому же вратари — Игорь Акинфеев и Уго Льорис, которым по сути амплуа сложно добавить искру игре команде во время встречи. У французов слово в раздевалке могут взять Варан и Матюиди, но первому все-таки мешает слишком юный для такой роли возраст, а второму при всей работоспособности и самоотдаче не хватает таланта. Таланта и харизмы хватает у Погба, но брать ответственность на себя в раздевалке он не хочет сам.

У россиян свои лидеры-молчуны на поле — Сергей Игнашевич, Александр Самедов, Юрий Жирков. Пожалуй, лучше всех из двух команд две роли на этом турнире удалось совместить Артему Дзюбе, который не только забивал голы, но и произнес воодушевляющую речь перед решающей серией пенальти с хорватами.

Игровые проблемы 

И Дешам, и Черчесов при подготовке к турниру решали задачу стиля команды, и оба, трезво оценив возможности игроков, выбрали игру прежде всего от обороны. Тем более оба специалиста не могли рассчитывать на турнире на лидеров обороны: из-за травм вылетели Виктор Васин и Георгий Джикия у россиян и Лоран Косельни — у французов.

Любителей сборной Франции не должны вводить в заблуждение ни схемы, ни звездные имена Гризманна и Мбаппе в атаке, ни хорошие атакующие навыки Погба и Канте. "Поймите, о какой бы схеме ни шла речь — "4-2-3-1" или "4-3-3", мы с тренерским штабом всегда решаем одну задачу: будет ли полевых игроков, направленных прежде всего на оборону своих ворот, шесть или семь" — так просто объяснил после второй встречи команды на турнире правая рука Дешама в тренерском штабе Ги Стефан, который познакомился с ним на Евро-2000: Дешам играл в той команде, а Стефан входил в тренерский штаб Роже Лемера. 

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Неуверенность в оборонительных порядках французов проявилась и в выборе крайних защитников. Если всю отборочную кампанию в "основе" провели выделяющиеся в первую очередь своими подключениями к атаке Джибриль Сидибе справа и Бенжамен Менди слева, то на самом турнире их места заняли куда более оборонительные Бенжамен Павар и Лукас Эрнандес. О том же говорят и поиски Дешама в нападении. Предпочтение в итоге было отдано не скоростным Гризманну и Мбаппе, а Оливье Жиру, основной функцией которого является зацепиться за мяч впереди, что является верным признаком игры вторым номером.

В сборной России роль Жиру выполнял Дзюба, а более легковесный Федор Смолов потерял роль основного форварда уже после первой встречи. Оборону и команду в целом смог зацементировать многоопытный Сергей Игнашевич, вернувшийся в команду специально для выступления на турнире.

Полуфинальный матч Франция — Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля, начало — в 21:00 мск.

Антон Рассказов 

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