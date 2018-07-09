Льорис: стадион в Санкт-Петербурге идеально подходит для проведения полуфинала ЧМ

В Санкт-Петербурге 10 июля пройдет полуфинальный матч между сборными Франции и Бельгии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Стадион в Санкт-Петербурге идеально подходит для проведения полуфинала чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил вратарь сборной Франции Уго Льорис.

Полуфинал между сборными Франции и Бельгии пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге. Также в городе состоится матч за третье место 14 июля. Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Москве.

"Мы с удовольствием возвращаемся на стадион в Санкт-Петербург и, уверен, это прекрасный выбор арены для полуфинала, - сказал Льорис. - И у нас прекрасные воспоминания о товарищеском матче, который мы провели со сборной России перед турниром (французы победили со счетом 3:1 - прим. ТАСС)".

"Мы прекрасно знаем соперника - это очень сильная команда, которая выбила из турнира бразильцев, являвшихся одними из фаворитов. Многие бельгийцы играют в английской премьер-лиге, в этой сборной играют даже мои одноклубники по "Тоттенхэму". Но мы не будем думать о клубных чувствах, ведь наша задача выйти в финал", - добавил вратарь.