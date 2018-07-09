Матвиенко посетит матч полуфинала ЧМ-2018, в котором встретятся Бельгия и Франция

Игра пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена посетить полуфинальный матч с участием команд Бельгии и Франции, который пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге. Об этом проинформировали в понедельник в пресс-службе СФ.

"Председатель СФ Валентина Матвиенко планирует посетить футбольный матч, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что Матвиенко является представителем в СФ от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга.

В сообщении отмечается, что в последний раз французы и бельгийцы играли на ЧМ в 1986 году.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В полуфиналах чемпионата мира французы сыграют с бельгийцами 10 июля в Санкт-Петербурге, а англичане и хорваты встретятся на следующий день в московских "Лужниках". Затем в Петербурге пройдет матч за третье место (14 июля, 17:00 мск), а "Лужники" примут финал мирового первенства (15 июля, 18:00 мск).