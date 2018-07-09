Дайер: сборная Англии не считает выход в полуфинал ЧМ значительным достижением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу не считает выход в полуфинал чемпионата мира в России чем-то значительным. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник английской команды Эрик Дайер.
Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира, в матче 1/4 финала обыграв шведов со счетом 2:0. В 1/8 финала сборная Англии выиграла по пенальти у колумбийцев, впервые сумев на чемпионатах мира выиграть в серии 11-метровых ударов. В полуфинале английская команда встретится с хорватами, которые в четвертьфинале в серии пенальти оказались сильнее сборной России.
"Не думаю, что мы достигли чего-то значительного, - считает Дайер. - Мы все думаем, что это пока еще не успех, мы голодны до побед и хотим еще большего. Мы не думаем ни о чем, кроме предстоящей игры с хорватами - стараемся продолжать работать в том же духе. Сложно в это поверить, но после победы мы сразу переключаемся на следующую игру".
На чемпионате Европы 2016 года сборная Англии проиграла команде Исландии (1:2) в 1/8 финала. "Изменений после того поражения произошло немало. Мы очень не хотим, чтобы что-то подобное когда-то повторилось вновь. Мы проработали свои ошибки, сейчас видим счастье болельщиков в Англии после наших побед", - сказал Дайер.
Встреча Хорватия - Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".