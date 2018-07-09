Дайер: сборная Англии не считает выход в полуфинал ЧМ значительным достижением

Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира, в матче 1/4 финала обыграв шведов со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу не считает выход в полуфинал чемпионата мира в России чем-то значительным. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник английской команды Эрик Дайер. Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира, в матче 1/4 финала обыграв шведов со счетом 2:0. В 1/8 финала сборная Англии выиграла по пенальти у колумбийцев, впервые сумев на чемпионатах мира выиграть в серии 11-метровых ударов. В полуфинале английская команда встретится с хорватами, которые в четвертьфинале в серии пенальти оказались сильнее сборной России.

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