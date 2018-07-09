Генсек ФИФА Самура поблагодарила московских волонтеров за помощь в организации ЧМ-2018

Чиновник назвала волонтеров "душой и сердцем чемпионата мира"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура поблагодарила московских волонтеров за помощь в организации чемпионата мира 2018 года. Мероприятие прошло в волонтерском центре на стадионе "Лужники".

Также в мероприятии приняли участие бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, бывший нападающий сборной Бразилии Жулио Баптиста, бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, посол чемпионата мира Яна Чурикова. Во время экскурсии по волонтерскому центру Самура сыграла в настольный теннис с бывшим нападающим сборной Бразилии Жулио Баптистой.