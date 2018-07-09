Футболист Янг высоко оценил шансы сборной Англии на победу над хорватами в полуфинале ЧМ

Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира, в матче 1/4 финала англичане обыграли шведов со счетом 2:0

Сборная Англии впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира, в матче 1/4 финала англичане обыграли шведов со счетом 2:0. В 1/8 финала сборная Англии выиграла по пенальти у колумбийцев, впервые сумев на чемпионатах мира выиграть в серии 11-метровых ударов. В полуфинале английская команда встретится с хорватами, которые в четвертьфинале в серии пенальти оказались сильнее сборной России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Англии Эшли Янг высоко оценил шансы своей команды в полуфинале чемпионата мира по футболу против хорватов. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Мы никогда ничего не выигрывали до этого момента, поэтому у нас был повод отпраздновать выход в полуфинал. У нас есть отличный шанс победить в следующей игре. Тот факт, что хорваты провели два матча по 120 минут, может стать нашим преимуществом. Мы готовимся к следующему матчу так же, как и к предыдущим", - сказал Янг.

"Сейчас мы уверены в себе, почувствовали, что можем выигрывать трудные матчи - постараемся продолжить эту серию в полуфинале, - продолжил английский футболист. - У хорватов отличная команда, [Лука] Модрич - прекрасный игрок. Но мы не будем концентрироваться на нем или на каком-то другом игроке сборной соперника".

В понедельник Янгу исполнилось 33 года. "Еще в детстве я мечтал выиграть чемпионат мира, сейчас мы приблизились к этой цели как никогда, и постараемся воспользоваться этим шансом. Этот день будет еще прекраснее, если мы победим. Я рад, что в этот день наша команда все еще остается в России", - сказал футболист.

Поддержка россиян

После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник хорватской сборной Домагой Вида крикнул "Слава Украине!", а член делегации национальной команды Огнен Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине. Вида играл за киевское "Динамо" с 2013 по 2018 год, Вукоевич представлял клуб с 2008 по 2015 год, а сейчас работает в нем скаутом. Позднее Международная федерация футбола вынесла предупреждение Виде, а Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из состава делегации сборной на ЧМ-2018.

На вопрос о том, как Янг относится к этой ситуации, и как он реагирует на то, что многие российские болельщики будут поддерживать именно англичан в матче с хорватами, футболист ответил: "Я не слышал об этой ситуации, но нам приятно, что нас поддержат и российские болельщики".

Встреча Хорватия - Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".