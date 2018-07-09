Завышение цен зафиксировали в 61 отеле Казани во время ЧМ-2018

Цены на проживание на время ЧМ не должны превышать для номеров высшей категории в пятизвездочных отелях 85 тыс. рублей в сутки, для категории "без звезд" - 6,8 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил случаи завышения цен в 61 гостинице Казани во время проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2018 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"В целом был выявлен 61 случай завышения цен на гостиничное обслуживание и 23 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации [за неделю фактов не выявлено]. По состоянию на 9 июля 2018 года девять организаций, оказывающих гостиничные услуги, получили свидетельства о присвоении категории", - отмечается в сообщении.

По данным Госкомитета по туризму Татарстана, максимальные цены на гостиничные услуги на время проведения ЧМ-2018 не должны превышать для номеров высшей категории в пятизвездочных отелях 85 тыс. рублей в сутки, для четырехзвездочных - 53 тыс. рублей, трехзвездочных - 24,7 тыс. рублей, для двух звезд - 11,3 тыс. рублей, для одной звезды - 10,2 тыс. и для категории "без звезд" - 6,8 тыс. рублей.

В Казани состоялись четыре матча группового этапа ЧМ: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины (4:3). Завершилась серия матчей турнира в Казани 6 июля игрой 1/4 финала, где сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1.