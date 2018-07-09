Хорватский футболист Вида извинился за высказывания после игры с россиянами

Ранее ФИФА вынесла предупреждение Виде за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры

"Вукоевич и Вида извинились за высказывания, которые, по их словам, не имели политического подтекста, но оставили место для подобной трактовки", - говорится в заявлении союза.

ТАСС, 9 июля. Футболист сборной Хорватии Домагой Вида и член хорватской делегации Огнен Вукоевич извинились за поведение и высказывания, которые они сделали в записанном после четвертьфинала чемпионата мира против сборной России видео. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

После четвертьфинала Россия - Хорватия, где сборная России проиграла в серии пенальти, в интернете было размещено видео из раздевалки команды Хорватии. Вида на записи крикнул "Слава Украине!", а Вукоевич сказал, что посвятил победу Украине. В ответ на это Международная федерация футбола вынесла предупреждение Виде за неспортивное поведение, которое противоречит принципам честной игры.

Ранее Хорватский футбольный союз призвал членов национальной сборной избегать неоднозначных высказываний. Футболист Вида в ответ сказал, что лишь отдал должное украинским болельщикам, которые переживали за него, а не пытался вложить сюда политический подтекст. Игрок также поблагодарил Россию за гостеприимство.

Вида в 2013-2018 годах выступал за киевское "Динамо", Вукоевич играл в клубе на протяжении семи лет, до 2015 года.