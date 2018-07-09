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9 июля, 15:36
Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из состава делегации сборной на ЧМ-2018
Огнен Вукоевич
© KAMIL KRZACZYNSKI/EPA
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Причиной отстранения стал выложенный в Интернет видеоролик, который вызвал неоднозначную реакцию

ТАСС, 9 июля. Хорватский футбольный союз принял решение отстранить члена делегации национальной сборной Огнена Вукоевича от чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.

После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник хорватской сборной Домагой Вида крикнул "Слава Украине!", а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине. Вида играл за киевское "Динамо" с 2013 по 2018 год, Вукоевич представлял клуб с 2008 по 2015 год, а сейчас работает в нем скаутом. Международная федерация футбола вынесла предупреждение Виде.

"Хорватский футбольный союз сообщает, что Огнен Вукоевич более не является членом делегации сборной Хорватии по футболу. Мы лишаем его аккредитации на чемпионат мира и приносим извинения перед российской общественностью за его поступок", - говорится в сообщении.

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Вукоевич лично принес извинения и заявил, что понимает и уважает решение союза. "Я  не хотел бы быть бременем для команды перед важным полуфинальным матчем чемпионата мира, - сказал Вукоевич. - В моих словах не было никакой политической подоплеки, хотел только поблагодарить своих украинских друзей из "Динамо" за то, что я нахожусь на чемпионате мира. Понимаю, что мои слова можно было интерпретировать по-разному и, если они задели россиян, то я приношу им свои извинения".

"Я очень горжусь тем, чего добилась сборная Хорватии в России, - добавил он. - Желаю им удачи в оставшихся матчах. Я буду их самым большим поклонником до самого конца".
Хорваты 10 июля в Москве сыграют в полуфинале со сборной Англии.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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