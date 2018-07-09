Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из состава делегации сборной на ЧМ-2018

Причиной отстранения стал выложенный в Интернет видеоролик, который вызвал неоднозначную реакцию

ТАСС, 9 июля. Хорватский футбольный союз принял решение отстранить члена делегации национальной сборной Огнена Вукоевича от чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.

После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник хорватской сборной Домагой Вида крикнул "Слава Украине!", а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине. Вида играл за киевское "Динамо" с 2013 по 2018 год, Вукоевич представлял клуб с 2008 по 2015 год, а сейчас работает в нем скаутом. Международная федерация футбола вынесла предупреждение Виде.

"Хорватский футбольный союз сообщает, что Огнен Вукоевич более не является членом делегации сборной Хорватии по футболу. Мы лишаем его аккредитации на чемпионат мира и приносим извинения перед российской общественностью за его поступок", - говорится в сообщении.