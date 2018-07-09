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9 июля, 15:33
Футболисты Миранчуки получили недельный отпуск после возвращения из сборной России
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин и Антон Миранчук (слева направо)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сборная России в субботу завершила выступление на чемпионате мира по футболу 2018 года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Полузащитники футбольного клуба "Локомотив" Алексей и Антон Миранчуки получили по одной неделе отпуска после возвращения из расположения сборной России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира 2018 года в субботу. Команда впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии в послематчевой серии пенальти. Алексей Миранчук сыграл в одной встрече - против команды Уругвая (0:3), его брат на поле ни разу не появился.

"Отпуск у Миранчуков? Неделя. Потом они присоединятся к команде", - сказал Семин.

"Локомотив" проводит второй учебно-тренировочный сбор в Австрии, который завершится 22 июля. "На этом сборе ограниченный состав, тренируются 15 полевых игроков, но мы работаем. 13, 17 и 21 июля проведем три товарищеских матча", - рассказал тренер.

Сезон для железнодорожников стартует 27 июля матчем за Суперкубок России против московского ЦСКА. 30 июля "Локомотив" на выезде сыграет в матче первого тура чемпионата страны против "Уфы".

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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