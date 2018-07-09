"Капитан" бразильских болельщиков Савойа рассчитывает провести в России еще месяц

Популярность бразильцу принес видеоролик, на котором он очень эмоционально кричит о том, как ему нравится в России

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бразильский болельщик Томер Савойа, ставший популярным во время чемпионата мира по футболу благодаря своим ярким признаниям в любви к России, рассчитывает остаться в стране еще минимум на месяц. Об этом Савойа, которого неофициально называют капитаном бразильских болельщиков в России, рассказал ТАСС.

Поддерживать на турнире бразильским болельщикам уже некого - в пятницу их национальная сборная завершила выступление на чемпионате мира, уступив в четвертьфинальном матче сборной Бельгии (1:2). За победу в турнире продолжают бороться только европейские сборные. Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Москве.

"Совершенно точно я останусь тут до финала, а после - еще минимум на две недели", - сказал Савойа.

Бразилец отметил, что не теряет надежды получить гражданство России, которое он неоднократно просил через свои видеообращения, в том числе - в адрес президента России. "Пока точной информации по теме предоставления мне российского гражданства нет, но я работаю над этим. Не знаю, как все сложится, но я хочу понять, будет ли у меня возможность остаться здесь или нет, потому что то, что происходит сейчас здесь со мной - настоящее сумасшествие", - сказал бразилец.