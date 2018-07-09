Футболист сборной России Кутепов избежал серьезной травмы в матче с хорватами

У игрока диагностирован ушиб стопы с гематомой, но повреждение костной ткани не выявлено

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов избежал серьезной травмы в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Хорватии, результаты обследования защитника, а также полузащитника Юрия Жиркова отправлены в клубы. Об этом ТАСС сообщил врач российской сборной Эдуард Безуглов.

Пресс-служба сборной России после встречи с хорватами, которая прошла в субботу в Сочи и завершилась победой подопечных Златко Далича в серии пенальти (1:1 в основное время, 2:2 в дополнительное, 3:4 в серии пенальти), опубликовала фото травмированной стопы Кутепова. Жирков из- за повреждения пропустил встречу с хорватами, а также игру 1/8 финала с испанцами (1:1, 4:3 в серии пенальти).

"У Кутепова ушиб стопы с гематомой. По результатам компьютерной томографии повреждения костной ткани не выявлено. У Жиркова воспаление ахиллового сухожилия. Вся информация о состоянии здоровья передана врачам клубов ("Спартака" и "Зенита" соответственно - прим. ТАСС), которые определят тактику лечения", - сообщил Безуглов.

Ранее в понедельник "Спартак" сообщил, что игроки клуба, выступавшие на чемпионате мира, вернутся в расположение 23 июля. Сроки возвращения Жиркова в "Зенит" пока неизвестны. Чемпионат России стартует 28 июля.