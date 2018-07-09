Десайи: решимость Мбаппе станет главным фактором в матче сборных Франции и Бельгии

Команды Франции и Бельгии сыграют друг с другом в матче 1/2 финала ЧМ-2018

ТАСС, 9 июля. Сборная Франции сможет обыграть бельгийскую команду в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу благодаря решительной игре французского форварда Килиана Мбаппе. Такое мнение высказал чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи в авторской статье в газете "Гардиан".

"Решимость [форварда "Монако"] Мбаппе станет главным фактором во встрече Франция - Бельгии, - считает Десайи, - Мне нравится его физическое состояние, то, как он противостоит соперникам на поле, у него нет страха, и он напоминает мне Тьерри Анри и Давида Трезеге в сборной 1998 года. Им также были присущи хладнокровие и амбиции, чтобы играть на самой большой футбольной сцене в мире. В четвертьфинале чемпионата мира в серии пенальти против Италии они вызвались пробить 11-метровые, когда некоторые из более опытных футболистов отказались, и они оба забили".

"Пока все же рано сравнивать Мбаппе с Пеле или Анри, - констатирует Десайи. - Тем не менее, как мне кажется, можно провести параллели".

Бывший игрок сборной также отметил мастерство другого форварда нынешней национальной команды - Антуана Гризманна, который не стал праздновать гол в ворота сборной Уругвая и подвергся критики со стороны болельщиков. Десайи пояснил, что у Гризманна много близких друзей среди уругвайцев, а защитник сборной Диего Годин является крестным дочери французского игрока. "Возможно, сейчас Гризманн выступает не так стабильно, однако семь забитых им мячей в шести последних играх плей-офф - на чемпионате Европы в 2016 году и на нынешнем турнире - показывают, что он большой мастер", - полагает Десайи.

Дешам - настоящий босс

Слагаемым успеха он назвал и умение главного тренера сборной Дидье Дешама контролировать сборную. "Он настоящий босс, - подчеркнул Десайи. - Дешам был вынужден заменить многих игроков, выступавших на чемпионате Европы в 2016 году, однако сумел сплотить команду. Он не давит на них и не читает лекций и сейчас пожинает плоды своего подхода. Футболисты доверяют тому, что делает Дешам".

Полуфинал между сборными Франции и Бельгии состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Москве.