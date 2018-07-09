Нуну Гомеш: ЧМ-2018 по футболу проходит в невероятной атмосфере праздника

Бывший полузащитник сборной Португалии также отметил великолепную подготовку городов и стадионов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России проходит в невероятной атмосфере праздника. Такое мнение журналистам высказал бывший полузащитник сборной Португалии, полуфиналист чемпионата мира 2006 года Нуну Гомеш.

"Россия и Международная федерация футбола смогли организовать великолепный чемпионат мира. Я рад, что вам удалось провести потрясающую работу. Я абсолютно уверен, что каждый, кто приехал в Россию, остался доволен великолепной подготовкой городов и стадионов. Здесь все проходит в невероятной атмосфере праздника", - сказал Гомеш.

В понедельник Нуну Гомеш принял участие в благотворительном матче в Парке футбола на Красной площади. Встреча была организована при участии фонда помощи детям "Обнаженные сердца" в честь 50-летия Специальной Олимпиады.

В полуфиналах чемпионата мира встретятся сборные Франции и Бельгии (10 июля, Санкт-Петербург), Хорватии и Англии (11 июля, "Лужники"). Встреча за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, финал - 15 июля в "Лужниках".