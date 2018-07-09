Бывший голкипер сборной Колумбии отметил, что ждет еще немало сюрпризов от проходящего в России турнира

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Организация чемпионата мира по футболу в России заслуживает самых высоких оценок. Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер сборной Колумбии и турецкого "Галатасарая" Фарид Мондрагон.

"Чемпионат мира по футболу в России проходит на высшем уровне. Стадионы, болельщики, команды - все просто замечательны. Я рад, что России удалось организовать прекрасное мировое первенство, и уверен, что нас ждет еще немало сюрпризов на этой неделе", - сказал Мондрагон.

В понедельник Мондрагон принял участие в благотворительном матче в Парке футбола на Красной площади. Встреча была организована при участии фонда помощи детям "Обнаженные сердца" в честь 50-летия Специальной Олимпиады.

В полуфиналах чемпионата мира встретятся сборные Франции и Бельгии (10 июля, Санкт-Петербург), Хорватии и Англии (11 июля, "Лужники"). Встреча за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, финал - 15 июля в "Лужниках".