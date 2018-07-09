Лоран Блан: чемпионат мира в России успешен и по организации, и по качеству футбола

Француз в понедельник принял участие в благотворительном матче в Парке футбола на Красной площади

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России проходит очень успешно с точки зрения организации, радует и игра, показанная командами. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Лоран Блан.

"На данный момент турнир проходит очень успешно, на мой взгляд, - стадионы потрясающие, атмосфера на трибунах очень и очень хорошая. Ну, а самое главное - много красивых матчей, и турнир точно получит достойного чемпиона. Надеюсь, окончательные итоги будут хорошими. До сих пор они были таковы, осталось дождаться окончания четырех матчей", - сказал Блан.

Француз в понедельник принял участие в благотворительном матче в Парке футбола на Красной площади. Встреча была организована при участии фонда помощи детям "Обнаженные сердца" в честь 50-летия Специальной Олимпиады. "Мы обязаны здесь находиться, потому что чемпионат мира - мероприятие всемирного масштаба и на нем должны подниматься проблемы, которые беспокоят молодежь. Для нас очень важно находиться здесь", - подчеркнул Блан.

В полуфиналах чемпионата мира встретятся сборные Франции и Бельгии (10 июля, Санкт-Петербург), Хорватии и Англии (11 июля, "Лужники"). Встреча за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, финал - 15 июля в "Лужниках".