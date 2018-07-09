Песков: Путин собирается посетить финал чемпионата мира по футболу

Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по-прежнему планирует посетить только финальный матч чемпионата мира по футболу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что глава государства искренне болел за сборную России.

"То, что президент не был на матчах [российской команды], не означает, что [он не болел за отечественных футболистов], он очень горячо болел за наших", - отметил в беседе с журналистами Песков. Представитель Кремля напомнил, что "президент был на постоянной связи с [главным тренером сборной Станиславом] Черчесовым". "[Путин] искренне болел, был в курсе всего происходящего", - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков объяснил, что "изначально график президента не предусматривал посещение каких-либо игр, кроме матча открытия и финала". "Мы ожидаем, что президент будет на финальной игре турнира", - сказал он.

Сборная РФ выбыла из турнира, проиграв хорватской команде в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира 7 июля. Финальный матч мирового первенства пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".