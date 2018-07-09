Блан считает, что победитель полуфинала Франция - Бельгия выиграет чемпионат мира

Встреча Франция - Бельгия пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Победитель полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии в итоге выиграет турнир. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Лоран Блан.

Встреча Франция - Бельгия пройдет 10 июля в Санкт- Петербурге, начало - в 21:00 мск.

"Думаю, будет открытый футбол, потому что у бельгийцев есть атакующее трио, которое очень важно для команды. Для обеих сборных это будет очень сложный матч. Мне кажется, победитель этого матча выиграет турнир", - поделился ожиданиями Блан, который в понедельник принял участие в благотворительном матче в Парке футбола на Красной площади.

"Лучше ли это поколение того, что выиграло для Франции чемпионат мира 20 лет назад? Это неважно, лучше они или нет. Главное - победить", - также сказал он.

Во втором полуфинале турнира 11 июля встретятся в "Лужниках" команды Хорватии и Англии.