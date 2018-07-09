Путин и Макрон не встретятся на футболе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что график президента не предусматривает посещение матча в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который собирается приехать на матч полуфинала чемпионата мира по футболу с участием сборной Франции.

"Насколько нам известно, господин Макрон имеет в виду прилететь в Санкт-Петербург исключительно на матч и сразу после этого покинуть Санкт-Петербург. График президента [России] не предусматривает посещение этого матча", - объяснил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля заметил, что "в любом случае российско-французские контакты на высшем уровне достаточно интенсивные". По оценке Пескова, у Путина и Макрона "сложились очень добрые и конструктивные отношения". "Поэтому в данном случае дефицита общения у России с Францией на высшем уровне нет", - уверен пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что Макрон прибудет в Россию и будет присутствовать 10 июля на полуфинальном матче Франция-Бельгия.