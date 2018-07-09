Песков: Путин в ближайшее время встретится со сборной России по футболу

Глава государства также пригласил главного тренера сборной Станислава Черчесова принять участие в заседании, посвященном наследию ЧМ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшее время намерен встретиться со сборной России по футболу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[Путин] найдет возможность так или иначе встретиться с нашей сборной в самой ближайшей перспективе", - отметил он.

Песков напомнил, что Путин также пригласил главного тренера сборной Станислава Черчесова принять участие в заседании, посвященном наследию чемпионата мира. "Оно запланировано на 20 июля в Калининграде, это будет совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО "Оргкомитет "Россия-2018", - добавил пресс-секретарь.

Темой заседания, которое пройдет в Калининграде, станет Концепция наследия чемпионата мира и подведение итогов проведения турнира. "Президент будет рад видеть Черчесова среди участников этого мероприятия, чтобы не потерять футбольную динамику, обеспечить полную загрузку объектов, которые были построены для чемпионата мира, - вы знаете, что эта задача была более чем успешно выполнена с олимпийским наследием в Сочи", - отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что в субботу Путин и до, и после матча со сборной Хорватии общался с Черчесовым по телефону и "поздравил с хорошей игрой наших ребят".

В субботу в Сочи подопечные Черчесова в четвертьфинале чемпионата мира уступили хорватам в серии пенальти со счетом 3:4, основное время матча завершилось со счетом 1:1, а дополнительное - 2:2. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом сборной России за всю историю выступлений на чемпионатах мира. На групповом этапе турнира российская команда заняла второе место, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала россияне выиграли у испанцев (1:1, 4:3 по пенальти).