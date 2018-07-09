ФИФА объявила судей, которые будут работать на оставшихся матчах чемпионата мира

Полуфиналы турнира пройдут 10 и 11 июля, матч за третье место - 14 июля, финал - 15 июля

ТАСС, 9 июля. Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) назвал имена 12 арбитров, которые будут работать на оставшихся матчах чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Работу на чемпионате мира продолжат Алиреза Фагани (Иран), Маланг Дидью (Сенегал), Марк Гейгер (США), Цезарь Артуро Рамос Палазуэлос (Мексика), Андрес Куна (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Кунейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия).

В список видеоассистентов вошли Вильтон Сампайо (Бразилия), Мауро Вильяно (Аргентина), Бастиан Данкерт (Германия), Артур Диаш Суарес (Португалия), Павел Гиль (Польша), Массимилиано Иррати (Италия), Данни Маккели (Нидерланды), Даниэль Орсато (Италия), Паоло Валери (Италия), Феликс Цвайер (Германия).

Полуфиналы чемпионата мира пройдут 10 и 11 июля, матч за третье место - 14 июля, финал - 15 июля.