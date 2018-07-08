Дзюба назван самым популярным футболистом матча с хорватами в соцсетях

В субботу имя нападающего российской сборной пользователи соцсетей упоминали 137,2 тыс. раз

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Нападающий российской сборной Артем Дзюба назван самым популярным игроком матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии. Об этом в понедельник сообщили в компании "Медиалогия".

Как московские болельщики отмечают выступление сборной России на ЧМ-2018

Сборная России в субботу проиграла команде Хорватии со счетом 2:2, 3:4 по пенальти в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

7 июля имя Дзюбы пользователи соцсетей упоминали 137,2 тыс. раз, нападающего Федора Смолова - 136,7 тысяч, вратаря Игоря Акинфеева - 115,3 тыс. раз.

При этом СМИ чаще упоминали полузащитника Дениса Черышева - 4,2 тыс., Акинфеева - 3,5 тыс. раз, а Дзюбу - 3,4 тыс. раз.

В "Медиалогии" уточнили, что для построения рейтингов учитывались сообщения в Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, форумах и блогах. Рейтинг по упоминаемости в российских СМИ построен по базе СМИ "Медиалогии", включающей более 45 тыс. источников.